BANG YOUR HEAD!!!: EINHERJER bestätigt!

Ob das ein Zeichen ist? Da bescheinigt Kollege Rüdiger den Norwegern für ihr brandaktuelles Album "Norrøne Spor" vor wenigen Tagen "traditionsmetallischer als je zuvor" zu klingen, schon wird EINHERJER für jenes Festival bestätigt, das seit den Anfängen geradezu als "Pilgerstätte" für Fans des klassischen Hard Rocks und Heavy Metals gilt.

Wie bereits gestern bekannt gegeben, wird EINHERJER in diesem Jahr zum ersten mal in der inzwischen 25-jährigen Band-Geschichte beim "Bang Your Head!!!"-Festival gastieren.

Das Line-up für Festival (11.-13.07.2019; Messegelände Balingen) sieht (in alphabetischer Reihenfolge) aktuell daher so aus:

