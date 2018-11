BANG YOUR HEAD!!!: HARDCORE SUPERSTAR bestätigt!

Mit der neuesten Band-Bestätigung für das "Bang You Head!!!"-Festival im nächsten Jahr lassen uns Horst Franz und sein Team abermals wissen, dass gepflegte Rock-Sounds aus Schweden hochgeschätzt werden.

Logisch, denn wer in der letzten Dekade dem Festival beigewohnt hat, dürfte wissen, dass HARDCORE SUPERSTAR live einfach immer eine Bank sind und mit zu den unterhaltsamsten Live-Acts überhaupt zählen! Es wird also wieder einmal einiges los sein auf dem Festivalgelände, wenn der Vierer getreu dem Titel seines jüngsten Albums "You Can't Kill My Rock'n'Roll" mit Vollgas loslegt.

Das bisherige Line-up für das "Bang Your Head!!!"-Festival vom 11.-13.07.2019 sieht in alphabetischer Reihenfolgen nun also so aus:

BEAST IN BLACK

CANDLEMASS

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

EKTOMORF

FLOTSAM AND JETSAM

HARDCORE SUPERSTAR

KEEP OF KALESSIN

KROKUS

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

OMNIUM GATHERUM

PICTURE

RAM

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

STORMWARRIOR

VENOM INC.