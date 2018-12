BANG YOUR HEAD!!!: Heimspiel für BRAINSTORM!

Auch wenn das "Messegelände" an den drei Festival-Tagen ohnehin durchgehend zur Party-Zone umfunktioniert werden wird, gibt es dennoch immer wieder ganz spezielle Momente, die den Stimmungspegel der Zuschauer noch ein wenig weiter ansteigen lassen.

Auftritte heimischer Bands zählen da auf jeden Fall dazu, schließlich ist dann nicht nur sprichwörtlich für ausgelassene Heimspielatmosphäre gesorgt. Das wird auch 2019 so sein, denn wie heute bekanntgegeben wurde, wird BRAINSTORM das "Bang Your Head!!!" im nächsten Jahr beehren!

Das bisherige Line-up für das "Bang Your Head!!!"-Festival, das vom 11.-13.07.2019 am Messegelände in Balingen über die Bühne(n) gehen wird, sieht daher momentan (in alphabetischer Reihenfolge) folgendermaßen aus:

ARMORED SAINT

ATTIC

AUDREY HORNE

BEAST IN BLACK

BRAINSTORM

CANDLEMASS

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

DREAM EVIL

DUST BOLT

EINHERJER

EKTOMORF

ENFORCER

EVERGREY

EXHORDER

FLOTSAM AND JETSAM

HARDCORE SUPERSTAR

KEEP OF KALESSIN

KROKUS

MANTAR

METAL CHURCH

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

OMNIUM GATHERUM

PICTURE

RAM

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

SORCERER

SOULFLY

STEEL PANTHER

STORMWARRIOR

TRIBULATION

VENOM INC.