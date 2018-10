BANG YOUR HEAD!!!: KEEP OF KALESSIN bestätigt!

Mit KEEP OF KALESSIN hat der Veranstalter heute den nächsten Act für die Festival-Sause im nächsten Jahr bekanntgegeben. Mit den Norwegern serviert man uns ein Leckerli aus der Black Metal-Ecke und sorgt weiterhin dafür, dass ein abwechslungsreiches Programm garantiert ist.

Das bisherige Line-up für das "Bang Your Head!!!"-Festival vom 11.-13.07.2019 sieht in alphabetischer Reihenfolgen nun also so aus:

BEAST IN BLACK

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

EKTOMORF

FLOTSAM AND JETSAM

KEEP OF KALESSIN

KROKUS

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

OMNIUM GATHERUM

PICTURE

RAM

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

STORMWARRIOR

VENOM INC.