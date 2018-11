BANG YOUR HEAD!!!: Kult-Thrash im Anmarsch!

Vor wenigen Tagen erst wurde bekanntgegeben, dass die US-Thrasher EXHORDER einen Vertrag bei Nuclear Blast unterzeichnet haben. Zudem war von Arbeiten an einem neuen Album die Rede und auch Auftritte in Europa hat man in Aussicht gestellt.

Einer ist heute offiziell bestätigt worden, und zwar beim "Bang Your Head!!!"-Festival im nächsten Jahr. Freuen wir uns also auf eine geballte Ladung derbes Gebretter, blutende Ohren und der Gewissheit einen wahren Kult-Act zu sehen zu bekommen!

Das Line-up für Festival (11.-13.07.2019; Messegelände Balingen) sieht (in alphabetischer Reihenfolge) aktuell daher so aus:

AUDREY HORNE

BEAST IN BLACK

CANDLEMASS

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

DUST BOLT

EINHERJER

EKTOMORF

ENFORCER

EVERGREY

EXHORDER

FLOTSAM AND JETSAM

HARDCORE SUPERSTAR

KEEP OF KALESSIN

KROKUS

MANTAR

METAL CHURCH

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

OMNIUM GATHERUM

PICTURE

RAM

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

SORCERER

STEEL PANTHER

STORMWARRIOR

VENOM INC.

























