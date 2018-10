BANG YOUR HEAD!!!: RAM bestätigt!

Es sollte sich längst herumgesprochen haben, dass man beim BANG YOUR HEAD!!! immer wieder gerne auf Schweden-Power setzt. Daran wird sich 2019 definitiv nichts ändern.

Mit der gestern bekannt gegebenen Band-Bestätigung werden Horst Franz und sein Team einmal mehr für Jubel unter den Stammgästen und Zusehern sorgen, hat man doch für das Festival im nächsten Jahr die Jungs von RAM verpflichtet, die 2017 mit "Rod" eines der wohl essentiellen Alben in der düsteren Power Metal-Ecke veröffentlicht haben.

Das Festival-Line-up für das "Bang Your Head!!!"-Festival, das vom 11.-13.07.2019 am Messegelände in Balingen über die Bühne gehen wird, liest sich (in alphabetischer Reihenfolge) momentan folgendermaßen:

BEAST IN BLACK

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

EKTOMORF

FLOTSAM AND JETSAM

KROKUS

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

OMNIUM GATHERUM

PICTURE

RAM

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

STORMWARRIOR

VENOM INC.