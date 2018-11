BANG YOUR HEAD!!!: SORCERER bestätigt!

SORCERER galt zu Beginn der 90er Jahren als "Kult", auch wenn die Band lediglich zwei Demos aufgenommen hatte. Diese wurden 1995 auch auf CD veröffentlicht und zementierten den guten Ruf der Epic Doomer nachhaltig.

Dennoch sollte es bis 2010 dauern, ehe es endlich zum ersehnten Comeback kommen sollte. Seit diesem Zeitpunkt geht es jedoch steil bergauf für die Formation, ihre beiden Alben wurden ebenso nach allen Regeln der Kunst abgefeiert wie ihre Live-Shows.

Was soll also schiefgehen, wenn die Herren, die heute für das "Bang Your Head!!" im nächsten Jahr bestätigt wurden, mit ihrem eleganten, tiefschürfenden Sound zum "Doom-Tanz" in Balingen bitten? Eben. Auch wir freuen uns schon jetzt auf ihre epischen Tracks!

Das Line-up für Festival (11.-13.07.2019; Messegelände Balingen) sieht (in alphabetischer Reihenfolge) aktuell daher so aus:

AUDREY HORNE

BEAST IN BLACK

CANDLEMASS

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

DUST BOLT

EKTOMORF

ENFORCER

FLOTSAM AND JETSAM

HARDCORE SUPERSTAR

KEEP OF KALESSIN

KROKUS

METAL CHURCH

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

OMNIUM GATHERUM

PICTURE

RAM

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

SORCERER

STORMWARRIOR

VENOM INC.