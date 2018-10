Auch wenn Messiah Marcolin, von dem diese kultige Ansage stammt, seit langen Jahren schon nicht mehr zum Line-Up von CANDLEMASS zählt, hat die schwedische Doom-Legende in Balingen eine treue Fangemeinde. Das wissen auch die Veranstalter und haben die Herrschaften deshalb auch heute für die 2019er Ausgabe des "Bang You Head!!!"-Festivals bestätigt.

Wie sich herumgesprochen haben dürfte, steht mit Johan Langquist seit einiger Zeit wieder jener Sänger in Diensten von CANDLEMASS, der einst das legendäre Debüt der Band eingesungen hat. Noch sensationeller dürfte für alle Doom-Köpfe aber sein, dass auch Leif Edling wieder zum Live-Line-Up zählt und dem Festival die Ehre erweisen wird!

Das bisherige Line-up für das "Bang Your Head!!!"-Festival vom 11.-13.07.2019 sieht in alphabetischer Reihenfolgen nun also so aus:

BEAST IN BLACK

CANDLEMASS

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

EKTOMORF

FLOTSAM AND JETSAM

KEEP OF KALESSIN

KROKUS

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

OMNIUM GATHERUM

PICTURE

RAM

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

STORMWARRIOR

VENOM INC.