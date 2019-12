BANG YOUR HEAD!!!: Spielzeiten der

Für die von den Veranstaltern des "Bang Your Head!!!"-Festivals organisierte Weihnachtsfeier mit dem selbsterklärenden Titel "Crazy X-Mas", die am 7. Dezember in der "volksbank*messe" Balingen über die Bühne geht, wurden heute die Spielzeiten bekannt gegeben:

15:00 - 15:50 FINAL BREATH

16:10 - 17:10 NOTHGARD

17:30 - 18:30 BLOODBOUND

19:00 - 20:20 RAGE

20:50 - 22:10 DESTRUCTION

22:40 - 00:10 ROSS THE BOSS