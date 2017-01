BATTLE BEAST: Erster Höreindruck des kommenden Albums

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum 17. Februar, dann wird der Schmerzbringer von BATTLE BEAST erscheinen, das vierte Studioalbum der Finnen über Nuclear Blast. Die zweite Single ist eingängig und poppig geraten, wie es sich für eine Single gehört, aber Noora Louhimoam Mikro röhrt mal wieder sehr beachtlich. Hört mal selbst in die Singles rein, hier sind

'Familiar Hell'

und das seichtere und bombastische 'King For A Day'

Hier ist die gesamte Trackliste:

Trackliste:

01. Straight To The Heart

02. Bringer Of Pain

03. King For A Day

04. Beyond The Burning Skies

05. Familiar Hell

06. Lost In Wars (feat. Tomi Joutsen)

07. Bastard Son Of Odin

08. We Will Fight

09. Dancing With The Beast

10. Far From Heaven

Bonus (DIGI / 2LP)

11. God Of War

12. The Eclipse

13. Rock Trash

Im Anschluss an die Veröffentlichung wird es gleich mal auf eine ausgedehnte Tour gehen, die BATTLE BEAST auch zu uns führen wird:

BATTLE BEAST - "Bringer Of Pain Over Europe 2017"

w/ MAJESTY, GYZE

02.03. D Mannheim - 7er Club

03.03. D Essen - Turock

04.03. D Leipzig - Hellraiser

06.03. A Wien- Chelsea

08.03. I Brescia - Circolo Colony

09.03. F Puget-Sur-Argent - Le Rat's

10.03. E Barcelona - Bikini

11.03. E Madrid - Penelope

12.03. P Lisbon - RCA Club

13.03. P Porto - Hard Club

14.03. E Pamplona - Totem

16.03. F Nantes - Ferrailleur

17.03. F Strasbourg - La Laiterie

18.03. D Marsberg - Metal Diver Festival (Schützenhalle)

19.03. B Vosselaar - Biebob

20.03. NL Tilburg - Little Devil

25.03. F Paris - Petit Bain

26.03. D Saarbrücken - Garage

27.03. D Berlin - Bi Nuu

28.03. D Hamburg - Logo

29.03. D Würzburg - Posthalle

30.03. D Siegburg - Kubana

31.03. D Stuttgart - Im Wizemann

01.04. CH Wetzikon - Hall Of Fame

02.04. D Regensburg (Obertraubling) - Eventhall Airport

05.04. H Budapest - Barba Negra

06.04. SK Bratislava - Randal Club

07.04. D Lindau - Vaudeville

08.04. D München - Backstage

09.04. D Münster - Sputnikhalle



Festivalauftritte:

21./22.07. D Fritzlar - Rock am Stück

16.-19.08. D Dinkelsbühl - Summer Breeze

01.09. D Katzenbach - Metallergrillen