BBC Radio Aktion mit FOO FIGHTERS, BIFFY CLYRO, COLDPLAY und mehr

Zur Unterstützung der COVID-19-Hilfe hat die BBC im Rahmen ihrer Live-Lounge den Song 'Times Like These' der FOO FIGHTERS covern lassen. Hier ist das Video (wer jemanden nicht erkennt, die Liste der Künstler findet man unten): Youtube.

Produziert hat die neue Version von "Times Like These" Fraser T Smith (Adele, Stormzy). Er sagt zur Idee: "Unsere Vision war, mit Telefonen, Töpfen, Pfannen und Akustikgitarren eine Bleib-Zuhause-Version zu schaffen, bei der Ehrlichkeit und Brillanz der Künstler und des Songs im Vordergrund stehen sollten, nicht die Tricks eines teuren Aufnahmestudios. Wir versuchten, die Single auf neue künstlerische Weise umzusetzen, relevant für heute. Besonders die Lyrics sprechen uns in dieser herausfordernden Zeit alle an und ich hoffe, dass das dadurch aufgebrachte Geld in der Notlage im vereinten Kampf gegen COVID-19 weltweit helfen kann."

Diese Künstler nahmen teil:

5 Seconds of Summer

Anne-Marie

AJ Tracey

Bastille

Biffy Clyro

Celeste

Chris Martin (Coldplay)

Dermot Kennedy

Dua Lipa

Ellie Goulding

Foo Fighters

Grace Carter

Hailee Steinfeld

Jess Glynne

Mabel

Paloma Faith

Rag N Bone Man

Rita Ora

Royal Blood

Sam Fender

Sean Paul

Sigrid

YUNGBLUD