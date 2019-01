BEAST IN BLACK - EUROPEAN TOUR 2019

Das schwarze Biest geht auf Headliner-Tour: Im März wollen die Finnen von BEAST IN BLACK mit ihrem neuen Album "From Hell With Love" die europäischen Clubs erobern, präsentiert von POWERMETAL.DE. Zur Seite stehen der Power Metal Band ihre Landsmänner TURMION KÄTILÖT. Laut wird es im März hier:

27.02. D Hamburg - Markthalle

28.02. D Bochum - Zeche

01.03. NL Amsterdam - Melkweg (OZ)

02.03. B Vosselaar - Biebob

03.03. F Paris - La Maroquinerie

04.03. D Frankfurt - Batschkapp

05.03. D Saarbrücken - Garage

06.03. CH Pratteln - Z7

07.03. D Nürnberg - Hirsch

08.03. D München - Backstage (Werk)

09.03. D Stuttgart - Im Wizemann *AUSVERKAUFT*

10.03. D Leipzig - Hellraiser

11.03. D Berlin - Columbia Theater

29.03. S Stockholm - Fryshuset Klubben

30.03. S Göteborg - Sticky Fingers

