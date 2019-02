BEAST IN BLACK: Charteinstieg!

Die Finnen sind mit ihrem am 8. Februar erschienenen zweiten Studioalbum "From Hell With Love" auf Platz 6 in die deutschen Albumcharts eingestiegen.

Die Band dazu: "Wir sind überrascht, aber natürlich überglücklich über dieses klasse Ergebnis mit "From Hell With Love"! Danke, Deutschland! Diesen Erfolg werden wir auf unserer allerersten Headlinetour zusammen mit euch feiern.Wir sehen uns in Kürze!"

POWERMETAL.de gratuliert ganz herzlich zu diesem Erfolg!