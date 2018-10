BEAST IN BLACK: Coverartwork zum kommenden Album enthüllt

.

Heute wurde das Coverartwork zum am 8. Februar erscheinenenden BEAST IN BLACK Album "From Hell With Love" veröffentlicht. Am kommenden Freitag startet die gemeinsame Tournee mit NIGHTWISH.







Gitarrist Anton Kabanen kommentiert: "Dieses Album ist das Ergebnis von Leidenschaft, Wut, Liebe, Hingabe und ich würde sogar sagen wahnsinniger Besessenheit. Einmal mehr fängt das beeindruckende Artwork von Roman die Essenz der Platte perfekt ein. Dieses Album ist wahrhaftig dafür geschaffen worden, um mit Liebe die Hölle auf Erden loszulassen."



Roman Ismailov ergänzt: "Das Cover ähnelt einer Hassliebesbeziehung bezüglich Dingen, die Teil unseres Lebens sind. Manche Dinge gleichen einem Biest, das kaum zu bändigen ist. Andererseits gibt es die Liebe, mit der wir handeln und mit der wir manchmal in der Lage sind, auch noch so große Hindernisse zu überwinden."



Bassist Mate Molnar schließt ab: "NIGHTWISH bietet uns die riesige Gelegenheit, uns und unsere Musik dem größtmöglichen Publikum vorzustellen. Das bedeutet nichts weniger, als dass Ihr von kommendem Freitag bis Mitte Dezember das absolut wildeste Biest auf der Bühne erwarten könnt! Wir können es kaum erwarten!"



Für die "From Hell With Love Tour 2019" wurden weitere Termine bekannt gegeben.



BEAST IN BLACK live:



»Decades: Europe 2018«

w/ NIGHTWISH

02.11. S Göteborg - Partille Arena

03.11. DK Kopenhagen - Valby-Hallen

05.11. D Berlin - Max-Schmeling-Halle

06.11. D Hamburg - Barclaycard Arena

07.11. B Antwerpen - Lotto Arena

09.11. D Oberhausen - König-Pilsener-Arena

10.11. F Paris - AccorHotels Arena

11.11. CH Genf - Arena

13.11. SK Bratislava - Incheba Expo Arena *AUSVERKAUFT*

14.11. D München - Olympiahalle

16.11. D Leipzig - Arena

17.11. PL Krakau - Tauron Arena

19.11. CZ Prag - O2 Arena

20.11. H Budapest - Arena

22.11. CH Zürich - Hallenstadion

23.11. D Nürnberg - Arena

24.11. D Stuttgart - Schleyer-Halle

26.11. NL Amsterdam - Ziggo Dome

27.11. D Saarbrücken - Saarlandhalle

30.11. E Madrid - WiZink Center

01.12. E Barcelona - Palau Sant Jordi

02.12. E Bilbao - Bizkaia Arena

04.12. I Mailand - Medionalum Forum

05.12. D Frankfurt - Festhalle

08.12. UK London - The SSE Arena, Wembley

10.12. UK Birmingham - Arena

11.12. UK Manchester - Arena

14.12. FIN Turku - Gatorade Center

15.12. FIN Helsinki - Hartwall Arena



Tickets für die Deutschland-Termine gibt es im Nuclear Blast Shop.



»From Hell With Love Tour 2019«



20.02. FIN Turku - Apollo *NEU*

21.02. FIN Jyväskylä - Lutakko *NEU*

22.02. FIN Tampere - Pakkahuone *NEU*

23.02. FIN Helsinki - The Circus



»European Tour 2019«

w/ TURMION KÄTILÖT

27.02. D Hamburg - Markthalle

28.02. D Bochum - Zeche

01.03. NL Amsterdam - Melkweg (OZ)

02.03. B Vosselaar - Biebob

03.03. F Paris - La Maroquinerie

04.03. D Frankfurt - Batschkapp

05.03. D Saarbrücken - Garage

06.03. CH Pratteln - Z7

07.03. D Nürnberg - Hirsch

08.03. D München - Backstage (Werk)

09.03. D Stuttgart - Im Wizemann

10.03. D Leipzig - Hellraiser

11.03. D Berlin - Columbia Theater

29.03. S Stockholm - Fryshuset Klubben

30.03. S Göteborg - Sticky Fingers

Tickets für die Deutschland-Termine gibt es auch hier im Nuclear Blast Shop.



Seht euch hier den Tourtrailer an:





31.05. - 02.06. CZ Pilsen - Metalfest Open Air

05. - 08.06. S Sölvesborg - Sweden Rock *NEU*

11. - 13.07. D Balingen - Bang Your Head!!!