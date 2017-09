BEAST IN BLACK auf Tour mit W.A.S.P.

BEAST IN BLACK darf vor den großen W.A.S.P. aufspielen! Nicht übel für eine Band, die erst am 3. November ihr Debütalbum "Berserker" veröffentlichen wird. Aber mit Nuclear Blast im Hintergrund ist auch eine kleine Band in einer komfortablem Position. Allerdings ist mit Anton Kabanen der Ex-Gitarrist von BATTLE BEAST mit dabei, so ganz unbekannt ist die Truppe daher dann doch nicht. Nun darf BEAST IN BLACK die "Re-Idolized: The Crimson Idol 25th Anniversary World Tour" mitfahren. Hier kann man dabeisein:

28.10. B Antwerpen - Trix

29.10. F Paris - Élysée Montmartre

30.10. F Straßburg - La Laiterie

01.11. E Pamplona - Auditorio de Burlada

02.11. E Murcia - Sala Gamma

03.11. E Madrid - La Riviera

04.11. E Barcelona - Razzmatazz 1

05.11. F Limoges - CC John Lennon

07.11. F Lyon - Le Transbordeur

08.11. I Bologna - Estragon

09.11. I Mailand - Live Club

10.11. CH Lausanne - Les Docks

11.11. CH Pratteln - Z7

12.11. NL Tilburg - O13

14.11. D Hamburg - Markthalle

15.11. D Hannover - Capitol

16.11. D Saarbrücken - Garage

17.11. D Oberhausen - Turbinenhalle

18.11. D Geiselwind - MusicHall

20.11. D Frankfurt - Batschkapp

21.11. D Stuttgart - LKA Longhorn

22.11. D München - Backstage

24.11. CZ Hluk - Sports Hall

25.11. PL Warschau - Progresja

26.11. A Wien - Arena

Tickets gibt es im Nuclear Blast Shop. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen Musik anhören. Hier ist 'Blind And Frozen': Youtube.