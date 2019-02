Im neuen Video zur Track-by-Track-Serie zum neuen BEAST IN BLACK Album "From Hell With Love", welches am 8. Februar erscheint, erfahrt ihr mehr über die Stücke 'Die By The Blade', 'Oceandeep' und 'Unlimited Sin'.

