BEHEMOTH: Picture Vinyl-Single

Als schmucke Picture 7" gibt es den Song 'God = Dog', der bei uns in der Redaktion allgemein unabhängig von der musikalischen Bewertung als dusseligster Songtitel des Jahres angesehen wird, ab jetzt im Nuclear Blast Store. Dass Ding kann man zum einen hören, dazu befindet sich auch eine alternative Verison des Liedes auf der B-Seite, oder an die Wand hängen und bis zum Release von "I Love You At Your Darkest" nächste Woche ansehen. Wer den Song noch nicht kennt, hier ist das offizielle Video dazu: Youtube.

Das Album kann ebenfalls bereits im Nuclear Blast Shop als CD oder in verschiedenen Vinyl-Ausgaben vorbestellt werden.