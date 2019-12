BEHEMOTH: Touredition und Termine

Die polnischen Deather werden am 24. januar eine Touredition von "I Loved You At Your Darkest" veröffentlichen, die ein anderes Artwork sowie Liedern aus der BBC Radio 1-Session und eine Tourdoku enthalten wird. Hier ist mal ein Hörbeispiel in Form von 'Wolves Ov Sibiria': Youtube.

Dann wird es mit SLIPKNOT auf Tour gehen:

14.01. IRL Dublin - 3Arena

16.01. UK Manchester - Arena

17.01. UK Newcastle - Utilita Arena

18.01. UK Glasgow - The SSE Hydro *SOLD OUT*

20.01. UK Sheffield - FlyDSA Arena

21.01. UK Nottingham - Motorpoint Arena

22.01. UK Cardiff - Motorpoint Arena *SOLD OUT*

24.01. UK Birmingham - Arena *SOLD OUT*

25.01. UK London - The O2 *SOLD OUT*

28.01. NL Amsterdam - Ziggo Dome *SOLD OUT*

29.01. D Frankfurt - Festhalle *SOLD OUT*

30.01. F Paris - AccorHotels Arena

01.02. LUX Esch-sur-Alzette - Rockhal *SOLD OUT*

02.02. F Lyon - Halle Tony-Garnier

04.02. H Budapest - Papp László Budapest Sportaréna

06.02. PL Lodz - Atlas Arena

08.02. D Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle *SOLD OUT*

09.02. D Munich - Olympiahalle *SOLD OUT*

11.02. I Milan - Mediolanum Forum

12.02. CH Zurich - Hallenstadion

14.02. A Vienna - Stadthalle

16.02. D Hamburg - Barclaycard Arena *SOLD OUT*

17.02. D Berlin - Mercedes-Benz Arena

18.02. D Dortmund - Westfalenhalle *SOLD OUT*

20.02. DK Copenhagen - Royal Arena

21.02. S Stockholm - Ericsson Globe *SOLD OUT*

22.02. N Oslo - Telenor Arena

24.02. FIN Helsinki - Hartwall Arena *SOLD OUT*