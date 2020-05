BEHEMOTH mit neuer EP

Das polnische Extreme-Metal-Biest BEHEMOTH veröffentlicht am 29.05.2020 die neue EP "A Forest". Beim Titeltrack handelt es sich um eine Coverversion von THE CURE. Unterstützt wird BEHEMOTH dabei vom SHINING-Fronter Niklas Kvarfot. Zudem finden sich auf der EP noch zwei bislang unveröffentlichte Songs aus der "I Loved You At Your Darkest"-Session.

Während man die EP natürlich auf allen bekannten Streaming-Portalen erhält, sind die physischen Veröffentlichungen (CD, Vinyl in verschiedenen Farben sowie auf Kassette) exklusiv im bandeigenen Webshop unter www.behemoth-webstore.com erhältlich

Ein Video zum Titeltrack findet ihr unter https://youtu.be/wYZdaYobCSU