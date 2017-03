BELIEVER: Neue Songs und Bock Bier

In Kürze kann man zwei neue Lieder von BELIEVER auf der Bandcamp-Seite hören. In diesem Jahr veröffentlichen die technischen Thrasher aus Pennsylvania weitere Titel, die dann auch auf CD erscheinen werden. Außerdem feiert man gemeinsam mit der Stoudts Brewing Company das 30-jährige Bestehen beider Institutionen. Angestoßen wird am 18. März mit dem Believer-Doppel-Bock Bier. Na dann Prost!

