BELPHEGOR: Videos zu

Am Freitag, den 15. September 2017, wird das neue Album der Death Metaller erscheinen, da gibt es zwei kleine Trailer-Videos zu 'Baphomet', die völlig ohne einen echten Ton der Österreicher auskommen. Wer sie trotzdem sehen will, kann das hier erstmal tun:

Trailer 1: Youtube.

Trailer 2: Youtube.

Zum Glück gibt es aber auch das Stück wirklich als Video. Hier ist also Musik von "Totenritual": Youtube.

Und hier noch das Lied 'Apophis - Black Dragon': Youtube.

Das Album kann bei Nuclear Blast bereits vorbestellt werden: NB Shop.

"Totenritual" - Trackliste:

I. Baphomet

II. The Devil's Son

III. Swinefever - Regent Of Pigs

IV. Apophis - Black Dragon

V. Totenkult - Exegesis Of Deterioration

VI. Totenbeschwörer [Instrumental]

VII. Spell Of Reflection

VIII. Embracing A Star

IX. Totenritual

Bonus (Digipak):

X. Stigma Diabolicum (live)

XI. Gasmask Terror (live)

Im Anschluss geht es dann auf Tour:

BELPHEGOR mit DESTRÖYER 666, ENTHRONED, NERVOCHAOS, NORDJEVEL

28.09. DK Copenhagen - Pumpehuset*^

29.09. D Dresden - Puschkin*^

30.09. NL Amstelveen - P60*^

01.10. NL Apeldoorn - Gigant*^

03.10. D Erfurt - From Hell

04.10. D Berlin - SO36*

05.10. D Oberhausen - Helvete

06.10. B Bruges - Het Entrepot°

07.10. B Marbehan - Salle du Bois Isles

08.10. UK London - The Dome

10.10. UK Glasgow - Audio

11.10. UK Newcastle - The Riverside

12.10. UK Belfast - Limelight 2

13.10. IRL Dublin - Voodoo Lounge

15.10. F Paris - Gibus Live

16.10. F Grenoble - L'Ilyade

17.10. F Marseille - Jas' Rod

18.10. CH Lucerne - Schüür

19.10. I Brescia - Circolo Colony

20.10. A Graz - Explosiv

21.10. A Vienna - Szene

*ohne DESTRÖYER 666

^mit SVART CROWN

°ohne ENTHRONED