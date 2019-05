BENJROSE rockt auf seinem Debüt

Zugegeben, der Gute ist schon nah am Pop, aber ich habe in das Album reingehört und könnte mir vorstellen, dass es auch hier einige Freunde finden könnte, denn mit 'Where Do We Go' macht der Bursche doch wirklich vieles richtig: Youtube.

"Für uns ist 'Where Do We Go' ein Song über die Suche nach dem richtigen Weg im Leben, über Freundschaft und über den Willen gemeinsam etwas Großes zu schaffen", sagt die nach dem Mainman benannte Band zur Single.

Hier ist die gesamte Trackliste des am 14. Juni erscheinenden Albums, das noch ewhere do we goin paar andere schöne Lieder enthält und vor allem abwechslungsreich ist:

1. Where Do We Go 03:35

2. No Catastrophe 03:51

3. Lovetrain 03:47

4. No One Else 03:02

5. Broken Heels 03:51

6. Feel Alive 03:40

7. Mistakes 04:01

8. You Can Come Back 03:36

9. Break The Habit 04:00