BETH HART UND JOE BONAMASSA: Neues Video

Der Veröffentlichungstermin der neuen Kollaboartion aus Blues-Gitarrist und Soul-Röhre wirft einen groovigen Schatten voraus. Am 26. Januar wird "Black Coffee" erscheinen und hier ist 'Give It Everything You Got': Youtube.

Das letzte gemeinsame Album liegt schon vier Jahre zurück, da darf man den Musikern auch mal etwas genauer auf den Zahn fühlen, was in diesem über sehcsminütigen Video (auf Englisch) getan wurde: Youtube.

Nächste Woche ist es dann soweit. Kleiner Spoiler: Ich finde das Album ganz großartig...