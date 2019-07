BETH HART denkt an Krieg!

Die Grammy-nominierte Sängerin kehrt zurück. Habe ich vor kurzem noch eine Scheibe reviewt, die sie mit Joe Bonamassa aufgenommen hat, wird am 27. September eine neue Platte erscheinen, die sie allein aufgenommen hat. Daraus gibt es mit dem Titellied 'War In My Mind' eine mitreißende, dynamisch Ballade: Youtube.

Die Künstlerin veröffentlicht ein sehr persönliches Album und sagt dazu: "Als wir das Fotoshooting für dieses Album gemacht haben, war ich zum ersten Mal ungeschminkt und ließ nichts retuschieren. Zum ersten Mal machte es mich nicht krank, meine eigene Stimme zu hören. Es ist einfach toll, 47 zu sein, ohne zu versuchen jünger und wettbewerbsfähiger zu wirken oder was ich dachte, alles sein zu müssen. Auf dieser Platte sagte mir etwas: 'Lass es einfach, wie es ist'. Ich glaube, ich mache langsam Fortschritte und nähere mich der Wahrheit. Noch weiß ich nicht, was die Wahrheit wirklich ist – aber ich bin komplett im Reinen damit."

Das Album kann hier bereits vorbestellt werden.