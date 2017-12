BETONTOD: Liveclip zu 'Traum von Freiheit'

Den BETONTOD'schen Deutschrock live erleben kann man seit dem letzten Freitag im November auch im Wohnzimmer mit "1000xLive", worauf das 1000. Konzert der Band in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf am 17.12.2016 verewigt ist. Dazu gibt es jetzt einen Videoclip des Stückes 'Traum von Freiheit': Youtube.

Hier ist die gesamte Trackliste:

Intro

Keine Popsongs

Flügel aus Stahl

Küss mich

Nacht im Ghetto

Generation X

Alles

Schwarzes Blut

Feuer frei!

Nebel

7 Schuss

Mein letzter Tag

Freiheit in Ketten

Kinder des Zorns

Dagegenstehen

Ihr könnt mich!

Halt mich

Traum von Freiheit

Glück auf

Ich nehme dich mit

Freunde

Viva Punk!

Im Himmel