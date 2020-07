BETTER NOISE FESTIVAL jetzt als Stream abrufbar

Das Festival fand letzte Woche in den USA statt, natürlich virtuell. Jetzt kann man der Performance online beiwohnen. Dabei wurden Spenden gesammelt, um Drogen- und Alkoholsüchtigen zu helfen, etwas, das in der Rockszene ja auch keine Seltenheit ist. Hier ist der Stream:

Mit dabei waren unter anderem MÖTLEY CRÜE, FIVE FINGER DEATH PUNCH, THE HU, AWOLNATION, FROM ASHES TO NEW, PAPA ROACH, DIRTY HEADS, Cory Marks und andere. Schaut es euch mal an!