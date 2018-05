Wie angekündigt veröffentlichen die Genre-Sprenger BETWEEN THE BURIED AND ME nach "Automata I" im März diesen Jahres nun den zweiten Teil, der konsequent "Automata II" heißt, am 13.07.2018 via Sumerian Records. Weitere Infos folgen!

