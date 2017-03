BETWEEN THE BURIED AND ME präsentiert:

Da hat wohl jemand Blut geleckt: Nachdem bereits das letzte Studio-Album mit der DVD "Future Sequence: Live At Fidelitorium" (2014) livehaftig bedacht wurde, werden nun alle Vermutungen bestätigt. Denn am 28.4.2017 veröffentlichen die Extrem-Progger "Coma Ecliptic: Live" via Metal Blade. Das Konzert, in dem die Band das Album "Coma Ecliptic" (2015) komplett spielt, wurde am 4.10.2016 im Observatory North Park in San Diego in Kalifornien aufgenommen. Unter metalblade.com/btbam kann man sich nicht nur entscheiden, welches der folgenden Formate man möchte, sondern sich auch an einem kleinen Trailer erfreuen:

-CD/DVD/Blu-ray

-180g 2LP, schwarz

-Golden yellow marble 2LP (limitiert auf 300 Einheiten - EU-exklusiv)

-Ultra violet marble 2LP (limitiert auf 200 Einheiten - EU-exklusiv)

-Purple/black marble 2LP (limitiert auf 300 Einheiten - USA-exklusiv)

Bassist Dan Briggs sagt dazu: "Beim Mitschneiden von 'Coma Ecliptic' ging es darum, die Show unseres Lichttechnikers Chris Hill für eine vollständige Aufführung des Albums auf Video zu verewigen. Das Album bedeutet uns ungeheuer viel, auch in Hinblick auf unsere Weiterentwicklung als Band, wobei die visuelle Umsetzung auch unserer eigenen turbulenten Geschichte widerspiegelt. Das ist eine perfekte Zusammenfassung der letzten beiden Jahre, während derer wir täglich mit dieser Scheibe lebten!"