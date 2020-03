BEYOND THE BLACK: 'Misery' ist da,

Die deutschen Melodic-Metaller haben gerade ihr neues Album angekündigt: "Horizons" - oder besser "Hørizøns", wie es wirklich geschrieben wird - wird am 19. Juni erscheinen. Von dem vierten Rundling der Band gibt es auch bereits die erste Sinfgleauskoppelung mit dem Namen 'Misery', einem Lied mit viel Melodie und Power. Seht selbst: Youtube.

Das gute Stück kann bereits im Napalm Shop vorbestellt werden und zwar als CD im Digipak oder Jewel-Case, Doppel-Vinyl in rot oder schwarz und als Boxset, das zu dem Album selbiges nochmal als Instrumentalversion enthalten ist sowie ein Flaschenöffner, ein Plektrum-Schlüsselanhänger und ein signierter Schnipsel des ersten BTB-Backdrops. Ich weiß ja nicht, wie groß dieses Backdrop war und ob die Band nach den ganzen Autogrammen an einer Sehnenscheidenentzündung leidet, aber in wieviele Teile könnte man so ein Backdrop zerschneiden? Das ist dann wohl die Auflage der limitierten Box.

Im Herbst geht BEYOND THE BLACK dann übrigens mit AMARANTHE auf Co-Headliner-Tour und bespielt richtig große Hallen:

13.11. D München – Zenith

14.11. D Oberhausen – Turbinenhalle I

15.11. B Antwerpen – Trix

20.11. F Paris – Elysee Montmartre

21.11. F Bordeaux – Rock School Barbey

22.11. E Barcelona - Razzmatazz II

23.11. E Madrid - Mon Live

25.11. F Lyon - Ninkasi Kao

26.11. D Ludwigsburg – MHP Arena

27.11. D Offenbach - Stadthalle

28.11. D Leipzig – Haus Auensee

30.11. CH Zürich – Komplex 457

01.12. I Mailand – Live Club

02.12. CH Lausanne – Metropole

04.12. HU Budapest – Barba Negra

05.12. CZ Zlín – Masters Of Rock Café

07.12. AT Wien – Arena

08.12. PL Warschau – Progresja

09.12. D Berlin – Columbiahalle

11.12. D Geiselwind – Event Hall

12.12. D Hamburg – Sporthalle

13.12. NL Utrecht – Tivoli Ronda

15.12. DK Kopenhagen – Amager Bio

16.12. NO Oslo – Sentrum Scene

17.12. SE Gothenburg - Pustervik

18.12. SE Stockholm – Klubben Fryshuset

Quelle: Napalm Records Redakteur: Frank Jaeger Tags: beyond the black horizons misery tour 2020