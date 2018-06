BEYOND THE BLACK: Stürmisch im August

Die deutschen Senkrechtstarter von BEYOND THE BLACK veröffentlichen am 31.08.2018 via Airforce1 Records ihr neues Album "Heart Of The Hurricane". Als ersten Vorgeschmack gibt es ein Lyrikvideo des Titeltracks:







Auch einige Release-Shows wird es geben:

20.09. München, Backstage Werk

21.09. Hamburg, Hamburg Metal Dayz

22.09. Köln, Live Music Hall

23.09. Berlin, Kesselhaus



Und zu guter letzte auch noch das Artwork des Albums:





