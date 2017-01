BEYOND THE BLACK: Touredition von

Universal wird am 13. Januar eine neue Ausgabe des zweiten Albums der deutschen Symphonic Metal Band BEYOND THE BLACK veröffentlichen, erweitert um vier neue Songs, darunter die Titelmusik zum SAT1-Film "Die Ketzerbraut". "Touredition" nennt sich der Re-Release aus Anlass der Tour mit POWERWOLF und EPICA, die im Januar startet. Hier ist die gesamte Trackliste:

01 Lost In Forever

02 Beautiful Lies

03 Written In Blood

04 Against The World

05 Beyond The Mirror

06 Halo Of The Dark

07 Dies Irae

08 Forget My Name

09 Burning In Flames

10 Nevermore

11 Shine And Shade

12 Heaven In Hell

13 Love's A Burden

14 Night Will Fade

15 The Other Side

16 Our Little Time

17 Rage Before The Storm