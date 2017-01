BEYOND THE BLACK: Video zum SAT1-Film Titelsong online

Die deutschen Newcomer, deren Lied 'Night Will Fade' zur Titelmusik für den SAT1 Film "Die Ketzerbraut" ausgewählt wurde, haben zu dem Stück ein Video online gestellt, in dem neben der Band auch zahlreiche Szenen aus dem Fernsehfilm, der am 14. Februar ausgestrahlt werden wird, zu sehen sind. Da die Band gerade mit EPICA und POWERWOLF durch Deutschland tourt (und dabei auch dieses Lied spielt!), ist das eine gute Werbung für sich selbst. Also unterstützen wir das mal:

Hier sind die aktuellen Tourdaten;

16.01.2017 CH - Genf, Salle des Fetes de Thonex

17.01.2017 CH - Zürich, Volkshaus

18.01.2017 IT - Milan, Live Club

20.01.2017 DE - München, Tonhalle

21.01.2017 AT - Wien, Gasometer

22.01.2017 HU - Budapest, Barba Negra

24.01.2017 PL - Warsaw, Progresja

25.01.2017 DE - Berlin, Huxleys

27.01.2017 DE - Oberhausen, Turbinenhalle

28.01.2017 CZ - Prague, Forum Karlin

29.01.2017 DE - Hannover, Capitol

31.01.2017 DE - Hamburg, Mehr! Theater

01.02.2017 BE - Brüssel, Ancienne Belgique

03.02.2017 UK - London, Shepherds Bush Empire

04.02.2017 FR - Paris, Zenith