BEYOND THE BLACK im Herzen des Wirbelsturms!

Die Band um Jennifer Haben hat nun endlich das lang erwartete dritte Album angekündigt. Unter dem Titel 'Heart Of The Hurricane' wird der Longplayer am 31. August über Napalm Records erscheinen. Vorbestellungen können auf verschiedenen Plattformen aufgegeben werden. Das Titellied gibt es bereits seit heute als Single: Youtube.

Ungewöhnlich hart geht die Band hier zu Werke. Ob sich das live niederschlägt? Man kann es erfahren, denn hier sind die kommenden Tourdaten;

16.06.2018 DE – Köln / Metaltörn

22.06.2018 DE – Kiel / Kieler Woche

07.07.2018 RU – Novokuznetsk / Heroes Of World Rock

30.08.2018 DE – Hartenholm / Werner Rennen

20.09.18 DE - München / Backstage Werk

21.09.18 DE - Hamburg / Metal Dayz

22.09.18 DE - Köln / Live Music Hall

23.09.18 DE - Berlin / Kesselhaus

14.10.2018 ES – Mallorca / Full Metal Holiday