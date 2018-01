BEYOND THE STYX: Album und erster Clip in Sicht

Mit einem kurzen Videoteaser macht die französische Hardcore-Mannschaft BEYOND THE STYX auf ein neues Video aufmerksam, das in Kürze zu dem Song 'Danse Macabre' erscheinen soll.

Der Song stammt vom neuen Album der Band, das am 23.02.2018 unter dem Titel "Stiigma" erscheinen wird. Es enthält die folgenden Titel:

I. Neoblivion [feat. Paul M.]

II. Poison IV

III. paranØmmunation

IV. Decima

V. King S. [feat. Rom V.]

VI. Danse macabre

VII. DTNT

VIII. Lightmare [feat. Sly]

IX. Walls (cement of disorder)

X. Checkfate