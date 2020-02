BIFFY CLYRO: Eine neue Geschichtsstunde steht an

Die schottischen Rocker von BIFFY CLYRO haben just den ersten Song aus dem kommendem Album veröffentlicht. Dieser hört auf den Namen 'Instant History' und könnt ihr euch hier anschauen:





Laut Band "spiegelt der Song nicht die Richtung des Albums wider". Die Spannung bleibt also groß, aber der Vorgeschmack ist in meinen Ohren schon sehr gelungen. Mehr Details über das neue Album sollen in Kürze bekanntgegeben werden.



Foto used with kind permission of Ash Roberts.

Quelle: Check Your Head Redakteur: Peter Kubaschk Tags: biffy clyro instant history