BIG KIZZ: Schwedischer Geschmacksrüttler

Über das Qualitätslabel Tee Pee Records werden die Schweden BIG KIZZ am 18.05.2018 ein Debütalbum mit dem schicken Namen "Music Is Magic" herausbringen. Die Herren scheinen auf klare Worte zu stehen, das erset offenbarte Stück nämlich heisst 'I Want My Girl'.

(Foto mit freundlicher Genehmigung von Tee Pee Records)