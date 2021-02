BLACKBRIAR: Erste Single 'The Séance' veröffentlicht

Die niederländische Band BLACKBRIAR hat mit 'The Séance' die erste Single aus ihrem Debütalbum "The Cause Of Shipwreck" veröffentlicht. Das Werk wurde durch eine Crowdfunding Kampagne finanziert. Die Band war bereits mit EPICA auf Tour und hat in den verganenen Jahren drei EPs herausgebracht.



Schlagzeuger René Boxem sagt zum Album:""The Cause Of Shipwreck" besteht aus zehn Songs, die Geschichten über die Urkräfte der Natur, Fabelwesen, vergangene Zeiten, Geister, die gesehen werden wollen, und über Dunkelheit und Liebe erzählen. Mit diesem Debütalbum vertiefen wir unseren Sound sowohl musikalisch als auch thematisch und fügen ihm neue Dimensionen hinzu. Das Album ist zu einer echten Entdeckungsreise geworden. Dank der drei EPs, die wir zuvor veröffentlicht haben, wussten wir sehr genau, wie unser Debütalbum klingen würde."



Die Tracklist liest sich so:

1. Confess

2. Weakness and Lust

3. Through the Crevice

4. The Séance

5. You're Haunting Me

6. Walking Over My Grave

7. My Down-to-Earth Lover

8. Selkie

9. Deadly Diminuendo

10. Lilith Be Gone

