BLACKDRAFT: Erste Single & Lyrik Video veröffentlicht.

'Chapter 10: Fight' heißt die neue Single von BLACKDRAFT. Das Stück stammt vom am 14. Dezember über Mighty Music erscheindenden Konzeptalbum der Hamburger Metaller, welches den Namen "The Quest" trägt.



Seht euch hier das Lyrik Video zu 'Chapter 10: Fight' an:





Quelle: Blackdraft FB Redakteur: Tommy Schmelz Tags: blackdraft the quest chapter 10 fight