BLACKENED HALO, TARCHON FIST, PRIOR THE END: Metallisches Schlittenfahren

Am 9. Dezember wollen die drei Bands zu einem kleinen Vorweihnachtlichen Kopfschütteln einladen, das sie "Heavy Sleigh Ride" getauft haben. Stattfinden wird das Ganze in Olching in der Legends Lounge und Tickets gibt es für 10.70 Euro über die Facebook-Seite der Veranstalter BLACKENED HALO. Die Location ist direkt an der S-Bahn, man kann also ruhig auf ein Bier vorbeischauen und nachher bequem mit den Öffentlchen heimdüsen.

Damit ihr wisst, was euch erwartet, gibt es hier mal etwas zu Hören. Zuerst die Münchner BLACKENED HALO mit 'Inferno': Youtube.

Und dann TARCHON FIST aus Italien mit 'I Stole a Kiss to the Devil': Youtube.