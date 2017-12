BLACKLISTED kommt auf Tour

Die US-Hardcore-Punk-Raudies versprechen wilde Abende, wenn sie uns nächstes Jahr live ihre Bühnenversion von "...The Beat Goes On" bis "When People Grow, People Go" um die Ohren hauen werden. Warme Lauscher kann man sich hier holen:

20.04. Essen - Cafe Nova (Germany)

21.04. Sint-Niklaas - Jeugdcentrum Den Eglantier (Belgium)

22.04. Stuttgart - Juha West (Germany)

23.04. Prag - Eternia Smíchov (Czech Republic)

24.04. Warschau - Pogłos (Poland)

25.04. Berlin - Cassiopeia (Germany)

26.04. Nürnberg - Zentralcafe (Germany)

27.04. Erica - Pitfest (Netherlands)