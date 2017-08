BLACK COUNTRY COMMUNION: Neues Album kommt; erstes Video veröffentlicht!

Auch wenn es lange Zeit aus diversen Gründen überhaupt nicht danach ausgehen hatte, wird in Kürze - genauer gesagt am 22. September - ein weiteres Album von BLACK COUNTRY COMMUNION erscheinen.

Sänger und Bassist Glenn Hughes (u.a. DEEP PURPLE, TRAPEZE), Schlagzeuger Jason Bonham (u.a. UFO, LED ZEPPELIN, FOREIGNER), Keyboarder Derek Sherinian (u.a. DREAM THEATER, ALICE COOPER, BILLY IDOL) und Bluesrock-Ikone Joe Bonamassa haben für "BCCIV" - wie das Teil schlicht und treffend betitelt sein wird - erneut mit Kevin Shirley zusammengearbeitet.

Das Ergebnis dieser Kooperation sind elf neue Songs (wobei einer davon nur als exklusiver Bonus-Track auf der Doppel-LP verewigt sein), die eindrucksvoll unter Beweis stellen, weshalb der inflationär gebrauchte Begriff "Supergroup" im Fall von BLACK COUNTRY COMMUNION definitiv zutrifft.

Vorab gibt es bereits das Cover zu bestaunen und auch die Tracklist wurde bereits bekanntgegeben:

1. Collide

2. Over My Head

3. The Last Song For My Resting Place

4. Sway 5. The Cove

6. The Crow

7. Wanderlust

8. Love Remains

9. Awake

10. When The Morning Comes

11. With You I Go (Vinyl-Bonustrack)

Um die Vorfreude noch wenig zu steigern, hat das Quartett als Geschenk an die Fans das Video zur ersten Single 'Collide' als Free-Download ins Netz gestellt:

https://www.youtube.com/watch?v=KNFmtxlLU4w&feature=youtu.be

Quelle: Netinfect Redakteur: Walter Scheurer Tags: glenn hughes joe bonamassa derek sherinian jason bonham