BLACK HORIZON: Tracklist und Cover enthüllt

Die französische Heavy Metal Band BLACK HORIZON veröffentlicht am 17. Mai via Pure Steel Records ihr neues Album "Dark Light". Tracklist und Cover des Albums, auf welchem übrigens BLAZE BAYLEY und Andy Kuntz (VANDEN PLAS) als Gastmusiker zu hören sein werden, wurden bereits enthüllt.

TRACKLIST:

1. The Hunter

2. Obsession

3. Walking Close To Me

4. Freedom

5. Howling Like A Wolf

6. I Wanna Stop

7. Watching (Camera#9)

8. Miles Away

9. Miles Away (acoustic version)

Total Playing Time: 41:11 min