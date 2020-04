BLACK INHALE: Neues Album

Die österreichische Metal-Band BLACK INHALE wird am 29.05.2020 via Stamping Ground Records/Warner Music ihr drittes Studioalbum namens "Resilence" veröffentlichen. Daraus hat die Band nun der ersten Song 'Final Sorrow' herausgebracht.



Die Tracklist liest sich so:

01 Dissociation

02 Escape Room

03 Final Sorrow

04 The 4th Dimension

05 Absorbing Energy

06 Resilience

07 Jaded

08 My Wish 2 Bleed

09 Illusion

10 The Cube



Live ist die Band zu diesen Terminen zu erleben:

11.07.2020 Area53 Festival, Leoben

13.08.2020 Reload Festival 2020

Quelle: Another Dimension Redakteur: Swen Reuter Tags: black inhale resilence final sorrow