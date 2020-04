BLACK KNIGHT unterzeichnet bei Pure Steel Records

Die 1981 in Amsterdam gegründeten Metaller BLACK KNIGHT haben einen weltweiten Plattenvertrag bei Pure Steel Records unterschrieben. Nach zwei Demos und zwei Alben wurde es längere Zeit still um die Niederländer, die nun mit "Road To Victory" bald ihr drittes Langeisen in die Runde werfen.

