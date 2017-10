So wird das kommende, zehnte Album heißen, das am 19. Januar 2018 über Spinefarm Records das Licht der Welt erblicken wird. Darauf enthalten werden folgende Stücke sein:

1. Trampled Down Below

2. Seasons Of Falter

3. The Betrayal

4. All That Once Shined

5. The Only Words

6. Room Of Nightmares

7. A Love Unreal

8. Disbelief

9. The Day That Heaven Had Gone Away

10. Illusions Of Peace

11. Bury Your Sorrow

12. Nothing Left To Say

'Room For Nightmares' gibt es bereits als Video: Youtube.

Klingt ganz schön zahm, oder?