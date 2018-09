BLACK MAJESTY: Neues Album kommt, Tourdaten und Lyric-Video veröffentlicht

Als Vorgeschmack auf ihr am 21. September erscheinendes neues Album "Children Of The Abyss", hat die australische Melodic / Progressive / Power Metal-Formation BLACK MAJESTY ein Lyric-Video zu 'Something’s Goin On Here' online gestellt:

Außerdem wird die Truppe für einige Gigs auch nach Europa kommen und an folgenden Orten gastieren:

27.09. D-Ludwigsburg, Beatklub (Schlagzeug Museum) (with SEBASTIEN & SQUEALER)

28.09. D-Waldbronn, Soundcheck One (with SEBASTIEN & SQUEALER)

06.10. BE-De Roeselare, De Verlichte Geest (with SQUEALER)