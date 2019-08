BLACK MASTIFF kündigt neuen Langspieler an

Die kanadische Rockgruppe BLACK MASTIFF kündigt für den 18. Oktober ihr neues Album "Loser Delusions" an. Neben der Trackliste gibt es bei YouTube einen Audioclip zu 'Downed By A Sound' zum Probehören.



1. Down By A Sound (4:44)

2. Bike Club (4:33)

3. Machines (4:23)

4. A Tangle (4:33)

5. Other Kinds (3:46)

6. Star Base 77 (4:02)

7. Paddle (3:57)

8. Mind Vibe (4:30)

9. Spastic Rhythms (4:14)

10. Stranger (4:26)





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: black mastiff loser delusions downed by a sound