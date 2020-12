BLACK SABBATH: Eine Deluxe-Edition naht, Teil 4

Nein, es nicht Teil 4, es ist "Vol. 4", das 1972er-Album der Gründerväter von BLACK SABBATH. Die "Super Deluxe Editon" erscheint als 4-CD und als 5-LP am 12. Februar 2021 via BMG.

Die ursprünglichen Aufnahmen werden natürlich remastert, aber viel interessanter ist natürlich, dass hier 20 unveröffentlichte Studio-Outtakes und Live-Sogs zu hören sind. Die Studio-Outtakes wurden von Steven Wilson neu gemixt, der die analogen Multi-Tracks dafür nutzte. Da darf man durchaus gespannt sein auf die Versionen von 'Supernaut', 'Changes' oder der instrumentalen Version von 'Under The Sun'.

Die Live-Aufnahmen sollten ursprünglich für ein Live-Album genutzt werden, was allerdings nie zustande kam. Aufgenommen wurden die Songs auf der Konzerttour 1973 in UK.

Hier die Tracklist:

Disc One: Original Album Remastered

01. Wheels Of Confusion / The Straightener

02. Tomorrow’s Dream

03. Changes

04. FX

05. Supernaut

06. Snowblind

07. Cornucopia

08. Laguna Sunrise

09. St. Vitus Dance

10. Under The Sun / Every Day Comes And Goes

Disc Two: Outtakes - New Mixes

01. Wheels Of Confusion / The Straightener *

02. Changes *

03. Supernaut *

04. Snowblind *

05. Laguna Sunrise *

06. Under The Sun (Instrumental) *

Disc Three: Alternative Takes, False Starts & Studio Dialogue

01. Wheels Of Confusion (False Start with Studio Dialogue) *

02. Wheels Of Confusion (Alternative Take 1) *

03. Wheels Of Confusion (Alternative Take 2) *

04. Wheels Of Confusion (Alternative Take 3) *

05. Wheels Of Confusion (Alternative Take 4) *

06. The Straightener (Outtake) *

07. Supernaut (Outtake) *

08. Supernaut (Alternative Takes with False Starts) *

09. Snowblind (Alternative Take 1 - Incomplete) *

10. Under The Sun (False Start with Studio Dialogue) *

11. Under The Sun (Alternative Take with Guide Vocal) *

Disc Four: Live In The UK 1973

01. Tomorrow’s Dream *

02. Sweet Leaf *

03. War Pigs

04. Snowblind *

05. Killing Yourself To Live

06. Cornucopia

07. Wicked World

08. Supernaut / Drum Solo

09. Wicked World (Reprise)

10. Embryo

11. Children Of The Grave

12. Paranoid

* previously unreleased