BLACK SABBATH: Für einen Abend im Kino

"The End of The End" heißt der Konzertfilm, der die letzte Tour der Urväter des Heavy Metal dokumentiert. Am 28. September wird der am 4. Februar in ihrer Heimatstadt Birmingham aufgenommene und mit Studio-Outtakes und Interviews verfeinerte Film in einer extra für diesen Anlass kreierten Version in 1500 Kinos weltweit laufen, darunter auch zahlreiche deutsche Filmtheater. Wer Lust hat, kann sich jetzt schon seine Karte sichern. Welche Kinos dabei sind, erfährt man auf blacksabbathfilmtickets.com.

Als kleinen Teaser hier noch einmal der Tourtrailer für die Abschiedstournee: Youtube