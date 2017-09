Es dürfte bekannt sein, das am 17. November das wahrscheinlich letzte neue Tondokument der Urväter des Heavy Metal erscheinen wird: "The End - Live in Birmingham" ist die Live-Aufnahme des Abschlusskonzertes und damit die letzte Show der Veteranen. Diese wird es als CD und als DVD oder Blu Ray geben, aber auch als fettes Box Set. Die limitierte Edition enhält ein zweiteiliges Rigid-Mirror-Board Boxset mit 32-seitigem, gebundenen Booklet, die Doppel-CD, die DVD und die Blu Ray-Edition noch die Bonus-CD "The Angelic Sessions" mit exklusiven Studioaufnahmen von 'The Wizard', 'Wicked World', 'Sweet Leaf', 'Tomorrow's Dream' und 'Changes', die Black Sabbath nicht auf der Tour spielte, aufgenommen nach der letzten Show in Birmingham, sowie den Metal-Anstecker 'Winged demon', eine Kopie vom 'The End'-Tourpass und drei Plektren.

Quelle: EMP, Amazon Redakteur: Frank Jaeger Tags: black sabbath the end